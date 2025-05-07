Общество 07.05.2025 в 09:28
Три бойца из Бурятии вернулись из плена
Теперь им предстоит лечение и реабилитация
Текст: Андрей Константинов
6 мая между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. Он прошел по формуле 205 на 205.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», - сообщили в Минобороны России, отметив посреднические усилия по организации обмена со стороны Объединённых Арабских Эмиратов.
В числе 205 возвращенных из плена бойцов трое – военные из Бурятии, рассказал глава республики Алексей Цыденов.
«Спасибо всем, кто занимался их обменом! Спасибо уполномоченному по правам человека в России Москальковой Татьяне Николаевне. Ребятам скорейшего восстановления сил и здоровья», - пожелал глава республики.
Напомним, это уже не первый обмен военнопленными в этом году. Ранее, 19 апреля, Украина освободила 246 российских пленных в обмен на 246 своих. Тогда на родину вернулись двое наших земляков. Еще три бойца из Бурятии были освобождены 5 февраля в ходе обмена по формуле 150 на 150.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», - сообщили в Минобороны России, отметив посреднические усилия по организации обмена со стороны Объединённых Арабских Эмиратов.
В числе 205 возвращенных из плена бойцов трое – военные из Бурятии, рассказал глава республики Алексей Цыденов.
«Спасибо всем, кто занимался их обменом! Спасибо уполномоченному по правам человека в России Москальковой Татьяне Николаевне. Ребятам скорейшего восстановления сил и здоровья», - пожелал глава республики.
Напомним, это уже не первый обмен военнопленными в этом году. Ранее, 19 апреля, Украина освободила 246 российских пленных в обмен на 246 своих. Тогда на родину вернулись двое наших земляков. Еще три бойца из Бурятии были освобождены 5 февраля в ходе обмена по формуле 150 на 150.
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