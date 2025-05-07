В центре Улан-Удэ отключили светофоры

В связи с проведением репетиции военного парада, переведены в режим «жёлтого мигания» светофорные объекты на ул. Ербанова - Ленина и ул. Ербанова –Коммунистическая. Автомобилистов в связи с этим, просят быть внимательнее на дороге.

Также, сегодня, 7 мая, в связи с проведением церемонии возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., с 13:30 будет изменена схема движения автобусов по маршрутам № 1, 32, 40, 70, 71, 80.

Объезд закрытого для движения участка автодороги по ул. Бабушкина будет осуществляться по схеме

Помимо этого, в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 6:00 до окончания мероприятий изменятся схемы движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К временно скорректируют свое движение, осуществляя объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая. Объезд центральной части города будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова.

В период прохождения колонн военной техники от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева движение автотранспорта будет кратковременно ограничено на прилегающих улицах. Светофоры вдоль указанного маршрута переключатся в режим жёлто

го мигающего сигнала, сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города, Номер один