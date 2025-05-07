Общество 07.05.2025 в 09:59

В Улан-Удэ 9 мая перекроют въезды к набережной

Уже с 6 вечера там выставят посты ДПС
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 9 мая перекроют въезды к набережной
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ 9 мая на острове Комсомольский запланирован артиллерийский салют в честь дня Победы. Первые залпы дадут в 22:00, всего салют продлится в течение 20 минут.

Как сообщили сегодня в мэрии, для обеспечения безопасности въезд на личном транспорте на прилегающую к ТРЦ «Пионер» территорию будет закрыт. Сотрудники ГИБДД перекроют дороги уже с 6 часов вечера. Ограничения снимут после окончания салюта в 22.30.

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