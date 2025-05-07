В Улан-Удэ 9 мая перекроют въезды к набережной

Как сообщили сегодня в мэрии, для обеспечения безопасности въезд на личном транспорте на прилегающую к ТРЦ «Пионер» территорию будет закрыт. Сотрудники ГИБДД перекроют дороги уже с 6 часов вечера. Ограничения снимут после окончания салюта в 22.30.





В Улан-Удэ 9 мая на острове Комсомольский запланирован артиллерийский салют в честь дня Победы. Первые залпы дадут в 22:00, всего салют продлится в течение 20 минут.