В Бурятии сельчанин купил несуществующий пиломатериал за 55 тысяч

Очередной жертвой мошенников накануне стал молодой сельчанин из Прибайкальского района Бурятии. В попытке приобрести, как впоследствии оказалось, несуществующий пиломатериал, мужчина остался без 55 тысяч рублей.

- 33-летний житель села Татаурово поверил продавцу пиломатериалов, объявление о продаже которого нашел на популярном сайте купли-продажи. Мужчина по указке продавца перевел на его счет 55 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

🗓За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 9 из них - кибермошенничества, 3 - взлом портала Госуслуг, 2 - кражи денег с банковских счетов.

В общей сложности жители региона потеряли за прошедшие сутки около 480 тысяч рублей. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Кяхтинскиого, Прибайкальского, Северо-Байкальского и Хоринского районов.

В полиции просят граждан сохранять бдительность и перед переводом денег перепроверить информацию о продавце товаров.

Фото: Номер один