Общество 07.05.2025 в 10:37
8 и 9 мая центр Улан-Удэ будут перекрывать
Водителей просят не омрачать праздник авариями
Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ предупредили горожан и гостей столицы Бурятии об изменении схем движения транспорта в центре. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных юбилею Победы.
По окончании мероприятий на площади Советов движение общественного транспорта восстановят. За исключением участка по ул. Балтахинова – от ул. Куйбышева до ул. Ербанова в направлении Железнодорожного района.
По завершению праздничных мероприятий на Мемориале Победы 8 мая с площади Советов в 22:40 дополнительно отправят 10 автобусов большого и среднего класса по 8 маршрутам в отдаленные микрорайоны города. МУП «Управление трамвая» с остановки «улица Советская» в 22:40 отправит 6 вагонов по 5 трамвайным маршрутам.
Вечером 9 мая въезд на прилегающую территорию ТРЦ «Пионер» будет ограничен.
По завершению мероприятий с площади Советов в 22:45 дополнительно отправят 15 автобусов большого и среднего класса по 8 маршрутам в отдаленные микрорайоны города. МУП «Управление трамвая» с остановки «улица Советская» в 22:45 отправит 8 вагонов по 5 трамвайным маршрутам. Окончание работы общественного транспорта запланировано на 24:00.
Напомним, сегодня, 7 мая, в связи с репетицией парада движение в центре города также будет ограничено.
В свою очередь Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям в движении.
«Призываем водителей учитывать эти обстоятельства при планировании поездок, выбирать альтернативные пути движения, следовать указаниям инспекторов ДПС, соблюдать ПДД и быть внимательными за рулём транспорта. Не омрачайте праздничные мероприятия аварийными ситуациями, встретим 80-летие Великой Победы безопасно и достойно. Пешеходов также призываем быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности на проезжей части», - обратились к горожанам в ГИБДД.
Так, 8 мая с 9:30 до 11:00 на время шествия Марша юных патриотов от пл. Советов до Мемориала Победы будет перекрыты улицы Ербанова и Балтахинова. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К будут объезжать площадь Советов и частично закрытые для движения улицы Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова и Коммунистическая согласно прилагаемым схемам.
Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова.
По окончании мероприятий на площади Советов движение общественного транспорта восстановят. За исключением участка по ул. Балтахинова – от ул. Куйбышева до ул. Ербанова в направлении Железнодорожного района.
По завершению праздничных мероприятий на Мемориале Победы 8 мая с площади Советов в 22:40 дополнительно отправят 10 автобусов большого и среднего класса по 8 маршрутам в отдаленные микрорайоны города. МУП «Управление трамвая» с остановки «улица Советская» в 22:40 отправит 6 вагонов по 5 трамвайным маршрутам.
9 мая на площади Советов пройдет военный парад. В связи с этим с 6 утра до 15 часов дня площадь Советов будет закрыта. Объезд центра города будет осуществляться по улицам Смолина и Борсоева.
Вечером 9 мая въезд на прилегающую территорию ТРЦ «Пионер» будет ограничен.
По завершению мероприятий с площади Советов в 22:45 дополнительно отправят 15 автобусов большого и среднего класса по 8 маршрутам в отдаленные микрорайоны города. МУП «Управление трамвая» с остановки «улица Советская» в 22:45 отправит 8 вагонов по 5 трамвайным маршрутам. Окончание работы общественного транспорта запланировано на 24:00.
Напомним, сегодня, 7 мая, в связи с репетицией парада движение в центре города также будет ограничено.
В свою очередь Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям в движении.
«Призываем водителей учитывать эти обстоятельства при планировании поездок, выбирать альтернативные пути движения, следовать указаниям инспекторов ДПС, соблюдать ПДД и быть внимательными за рулём транспорта. Не омрачайте праздничные мероприятия аварийными ситуациями, встретим 80-летие Великой Победы безопасно и достойно. Пешеходов также призываем быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности на проезжей части», - обратились к горожанам в ГИБДД.
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