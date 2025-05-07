8 и 9 мая центр Улан-Удэ будут перекрывать

Так, 8 мая с 9:30 до 11:00 на время шествия Марша юных патриотов от пл. Советов до Мемориала Победы будет перекрыты улицы Ербанова и Балтахинова. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы городских маршрутов № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К будут объезжать площадь Советов и частично закрытые для движения улицы Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова и Коммунистическая согласно прилагаемым схемам.





Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова.





9 мая на площади Советов пройдет военный парад. В связи с этим с 6 утра до 15 часов дня площадь Советов будет закрыта. Объезд центра города будет осуществляться по улицам Смолина и Борсоева.



