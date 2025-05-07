За привлечение подростков к работе хозяин автомойки в Бурятии попал на штраф

Прокуратура Кабанского района Бурятии привлекла местного предпринимателя к ответственности за нарушение трудовых прав несовершеннолетних. В качестве мойщиков автомобилей он нанял на работу подростков, но должным образом оформлять трудовые отношения с ними не стал.

- Установлено, что в одной из организаций допущены к работе мойщиками автомобилей трое граждан, не достигших 18 лет. В нарушение законодательства трудовые договоры в письменной форме с ними не заключены, приказы о приеме на работу не издавались. Также работодатель не обеспечил их средствами индивидуальной защиты: перчатками, фартуками и защитными дерматологическими средствами, - рассказали в прокуратуре республики.

Руководителя автомойки в итоге привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Сразу после этого работодатель приобрел необходимые средства индивидуальной защиты, добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site