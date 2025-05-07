Жителей Улан-Удэ позвали на солдатские щи и кашу

10 мая с 12.00 до 16.00 часов жители и гости Улан-Удэ смогут попробовать полевую кухню, которая развернется в Этнографическом музее города в рамках программы «Победный май». В ее меню будет солдатская каша и настоящие солдатские щи, приготовленные по оригинальным рецептам.

Фронтовая кухня обладала уникальными особенностями – мобильность и приспособленность к суровым условиям. Специальные передвижные печи на колесах можно было быстро развернуть и свернуть, что позволяло следовать за войсками в любых условиях и максимально быстро и эффективно обеспечивать горячим питанием большое количество бойцов прямо на передовой.

Кроме того, фронтовая кухня использовала рациональные рецепты и продукты, которые были доступны и питательны, что помогало поддерживать боеспособность солдат. Особое внимание уделялось приготовлению первых блюд — супов и каш, которые быстро восстанавливали силы.

- В этом году мы приготовим для всех гостей солдатскую кашу, а также впервые предложим попробовать настоящие солдатские щи, приготовленные по оригинальным рецептам. Мы делаем особый акцент на истории фронтовой кухни и её героях — полевых поварах, которые в условиях войны обеспечивали солдат горячей пищей, поддерживая их силы и моральный дух. Гости мероприятия смогут больше узнать о подвиге этих людей, ознакомившись с информацией на специальном стенде. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам в этот значимый день, чтобы вместе почтить память героев, - рассказали в Этномузее.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site