Общество 07.05.2025 в 11:25

В Бурятию впервые доставили Огонь Памяти

От него зажгли буддийские лампады в Иволгинском дацане
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию впервые доставили Огонь Памяти
6 мая на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоялась передача частицы вечного огня, взятой от Могилы Неизвестного солдата в Москве. Частицу пламени доставили в специальной лампаде.

Мероприятие прошло в рамках международной патриотической акции «Огонь Памяти». Участие в церемонии приняли представители общественных и волонтерских организаций, а также органы власти.


- Я очень рад стать частью такого важного мероприятия, как передача Огня Памяти от могилы Неизвестного Солдата на родную землю! Это не просто частица вечного огня - это церемония, которая объединяет всю нашу сильную страну! - отметил заместитель руководителя бурятского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Денис Леонов.


Международная патриотическая акция «Огонь Памяти» стартовала в Москве 4 мая. У Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду были взяты частицы вечного огня и отправлены более чем в 130 городов России и 21 страну Европы, Азии и Африки. В этом году огонь впервые будет передан в Монголию — частица отправится из Улан-Удэ в Улан-Батор.


- Этот огонь, доставленный с Могилы Неизвестного Солдата, прибыл сегодня на бурятскую землю. В честь наших воинов мы оставляем его частицу у Мемориала Победы. Кроме того, в рамках акции в Иволгинском дацане, центре буддизма России, зажгут зула в память о павших воинах, отдавших жизни за Отечество, — отметила сопредседатель Народного фронта Бурятии Марина Аникьева.


В рамках акции также прошел автопробег. После церемонии передачи огня его частицы направились в Иволгинский дацан, от которых зажгли буддийские лампады (Зула) в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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