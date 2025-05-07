Общество 07.05.2025 в 12:07
Боец из Бурятии почти два года провел в плену
О судьбе освобожденных из плена военных рассказала Юлия Жамбалова
Текст: Андрей Константинов
Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила подробности о военнослужащих из нашей республики, которых вчера освободили из плена. Напомним, обмен прошел по формуле 205 на 205, в числе освобожденных оказались трое бойцов из Бурятии.
По словам Юлии Жамбаловой, один из военных попал в плен еще в 2023 году. Его матери об этом сообщили представители Международного Красного Креста. В июле 2023 года женщина пришла к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в возвращении сына.
«Со своей стороны мы обратились в Министерство обороны РФ, к Федеральному уполномоченному по правам человека. Буквально вчера мама вновь была на приеме, и вот – такая радостная весть!», - рассказала Юлия Жамбалова.
Родители второго освобожденного военного также обращались за помощью к Уполномоченному. Они рассказали, что их сын в июне 2024 года ушел на задание, после чего связь с ним прервалась.
«16 июня им позвонил человек по имени Егор и сообщил, что он является военнослужащим Украины и лично вывозил их сына с места боя, дал закурить, попить и передал контрразведке. Егор сообщил об их сыне такие сведения, которые знали только родители, поэтому не поверить ему они не могли. В воинской части сыну присвоили статус без вести пропавшего, родители попросили изменить статус и включить сына в список на обмен. И скоро они встретятся!», - сообщила Юлия Жамбалова.
С просьбой о розыске третьего военного и присвоении ему статуса военнопленного обращалась его супруга. Это было в декабре 2024 года. Уполномоченная также взяла это обращение в работу.
«Мы продолжаем работу в отношении тех ребят, которые еще находятся в плену. Верю, что они тоже скоро будут дома! Сил и терпения!», - обратилась к родственникам военных Юлия Жамбалова.
Напомним, сейчас освобожденные бойцы находятся в Беларуси, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность позвонить родным. В ближайшее время их доставят в Россию.
По словам Юлии Жамбаловой, один из военных попал в плен еще в 2023 году. Его матери об этом сообщили представители Международного Красного Креста. В июле 2023 года женщина пришла к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в возвращении сына.
«Со своей стороны мы обратились в Министерство обороны РФ, к Федеральному уполномоченному по правам человека. Буквально вчера мама вновь была на приеме, и вот – такая радостная весть!», - рассказала Юлия Жамбалова.
Родители второго освобожденного военного также обращались за помощью к Уполномоченному. Они рассказали, что их сын в июне 2024 года ушел на задание, после чего связь с ним прервалась.
«16 июня им позвонил человек по имени Егор и сообщил, что он является военнослужащим Украины и лично вывозил их сына с места боя, дал закурить, попить и передал контрразведке. Егор сообщил об их сыне такие сведения, которые знали только родители, поэтому не поверить ему они не могли. В воинской части сыну присвоили статус без вести пропавшего, родители попросили изменить статус и включить сына в список на обмен. И скоро они встретятся!», - сообщила Юлия Жамбалова.
С просьбой о розыске третьего военного и присвоении ему статуса военнопленного обращалась его супруга. Это было в декабре 2024 года. Уполномоченная также взяла это обращение в работу.
«Мы продолжаем работу в отношении тех ребят, которые еще находятся в плену. Верю, что они тоже скоро будут дома! Сил и терпения!», - обратилась к родственникам военных Юлия Жамбалова.
Напомним, сейчас освобожденные бойцы находятся в Беларуси, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность позвонить родным. В ближайшее время их доставят в Россию.
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