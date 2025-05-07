Дроны привели к задержкам рейсов Улан-Удэ-Москва

Аэропорт «Байкал» предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов. Причиной стали временные закрытия московских аэропортов в связи с массовыми налетами беспилотников накануне объявленного Москвой трехдневного перемирия 7-9 мая.

Прилет рейса S73031 из Домодедово ожидается 7 мая в 20.00, рейса S3033 — в 21.45. Напомним, что оба московских рейса должны были прилететь рано утром, но из-за операции «Ковер» ( закрытие воздушного пространства) их вылет из Москвы в Улан-Удэ задержался.

Как сообщило «РБК» московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вчера временно не принимали и не отправляли рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Меры действуют с 0:57 мск. Позднее Кореняко также сообщил об ограничениях на полеты в аэропорту Шереметьево с 1:15 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отражении атаки пяти дронов, летевших в направлении столицы. Позднее на подлете к городу сбили еще четыре дрона, сообщило РБК.

Полеты ночью также приостановили аэропорты Волгограда, Саратова, Калуги и Самары.

Пассажиров убедительно просят следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта.

Фото: Номер один