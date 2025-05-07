Общество 07.05.2025 в 12:42

Действующим бойцам СВО продлят срок тестирования для программы «Патриоты Бурятии»

По ряду причин участие в нем смогли принять не все
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Текст: Андрей Константинов
Действующим бойцам СВО продлят срок тестирования для программы «Патриоты Бурятии»
Фото: архив «Номер один»
Действующим участникам спец операции, которые подали заявку в программу «Патриоты Бурятии», но не смогли пройти тестирование в установленные сроки, назначили резервные дни для его прохождения. Такое решение приняли члены общественного совета программы в ходе очередного совещания 5 мая.

- На сегодня у нас есть такие кандидаты, которые подали свои заявки в программу «Патриоты Бурятии», но на момент проведения тестирования находились на боевом задании в зоне проведения спецоперации, либо у них возникли технические проблемы при тестировании. Это уважительная причина для отсутствия, и мы для них обязательно предусмотрели резервные дни, - отметила советник главы Бурятия, куратор программы «Патриоты Бурятии» Лариса Гончикова.

Окно дополнительного тестирования будет открыто с 12 по 15 мая.

Напомним, этап тестирования проходил с 21 апреля по 23 апреля. Затем кандидатов на участие в программе «Патриоты Бурятии» ждет этап индивидуальных собеседований. Из 480 кандидатов, подавших заявку, отберут 35 человек, которые приступят к обучению.

Сама образовательная программа стартует 30 июня и продлится год. Кадровая программа «Патриоты Бурятии» является логическим продолжением общероссийского проекта «Время героев», ранее запущенного президентом России Владимиром Путиным. Основная цель программы – создание благоприятных условий для профессиональной и социальной интеграции участников специальной военной операции, предоставление им возможностей для реализации потенциала и применения приобретенных навыков в развитии республики.
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