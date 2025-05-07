Общество 07.05.2025 в 13:51

«Однажды собралась, уехала - и всё»

Сибирячка ищет тетю, пропавшую 30 лет назад
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Текст: КП-Новосибирск
«Однажды собралась, уехала - и всё»
Ольга ищет свою тетю. Фото: предоставлено Ольгой Юдиной
36-летняя Ольга Юдина из города Оби под ищет родную тетю — Елену Геннадьевну Юдину. Женщина родилась 30 ноября 1957 года, а пропала еще в начале 90-х годов.

- Они с моим папой - Александром Юдиным — двойняшки. Знаю, что жили они вместе с родителями на улице ЖКО аэропорта. В этом же районе папа познакомился с моей мамой, вскоре родилась я. Про тетю мне никто особо не рассказывал: обычно вскользь упоминали, что да, она была, и всё, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Обстоятельства исчезновения Елены так и остались загадкой. Как говорит Ольга, родственники не вдавались в подробности, говорили кратко: «Собралась, уехала — и всё».

- Когда папа умер, я поехала в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о смерти отца. Попросила специалиста проверить тетю по старым данным, и, судя по всему, она еще жива. Не исключаю тот факт, что тетя могла выйти замуж и сменить фамилию, - рассуждает женщина. – Я ездила на старый адрес отца, разговаривала с соседкой, которая купила квартиру у моих бабушки и дедушки. Расспрашивала ее про тетю, но она только руками развела.

Елена продолжила поиск: обратилась к волонтерам, написала заявление в МВД на розыск, обратилась на передачу «Жди меня», но никаких результатов это пока не принесло.

Ольга хочет найти тетю, потому что совсем ничего не знает про родственников со стороны отца.

- Бабушка и дедушка умерли, отец тоже. Я хочу найти ее, поговорить, рассказать, что у нас в жизни произошло, узнать, как сложилась ее жизнь и куда же она уехала почти 30 лет назад. Ведь у нас даже ее фотографий в альбоме не сохранились, - говорит Ольга.

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