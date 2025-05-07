Общество 07.05.2025 в 14:10

В районе Бурятии из-за пожаров пока не будут убивать медведей

Косолапые получили отсрочку до 25 мая
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии из-за пожаров пока не будут убивать медведей
Фото: pixabay.com
Власти Бурятии временно запретили охоту в Баунтовском районе. Ранее там из-за сложной ситуации с лесными пожарами ввели режим ЧС. Данное решение уже согласовано с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Запрет охоты вводится на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Баунтовского района на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, селезней уток из укрытия с чучелами и (или) манком, гусей из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или манком) в срок до 10 мая 2025 года, на бурого медведя в срок до 25 мая 2025 года. Просим охотников отнестись с пониманием к принятому решению», - сообщили в Бурприроднадзоре.
Теги
охота баунтовский район

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