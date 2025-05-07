В Бурятии узника концлагеря поздравили с Днем Победы

Житель Онохоя Богдан Васильевич Сагайдак – единственный в Заиграевском районе человек, относящийся к категории «Узник концлагеря». В детстве он был в плену у фашистов, сообщили в группе местной газеты.

- Скромные, добрые люди – они никогда ни на что не жалуются и всегда благодарят за внимание. Когда-то у супружеской четы было большое хозяйство, много скотины, но сегодня они держат только немного овец. Так сказать – для души, - пишут в группе «Вперед. Заиграево».

С праздником супругов Сагайдак поздравил заместитель руководителя по социальным вопросам АМО «Заиграевский район» Сергей Халматов, депутат райсовета Игорь Иванников и помощник главы по патриотическому воспитанию Светлана Вдовенкова.

- Я жив остался, я этому рад, - с теплой улыбкой произносит Богдан Васильевич и крепко жмет руку всем гостям.

Фото: ТГ- канал «Вперед. Заиграево»