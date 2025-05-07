В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»

В центре Волгограда на Площади Павших Борцов растет большой развесистый тополь-долгожитель, живой свидетель героической истории города, её величия и драматизма. Теперь живой символ Великой Победы будет расти и на территории Бурятии.

- Посаженный в Волгограде, ещё до Великой Отечественной войны, тополь удивительным образом пережил Сталинградскую битву, став символом непобедимости нашего народа. А после освобождения города, весной 1943 года, несмотря на увечья от пуль, дерево зацвело, доказывая, что раны превращаются в память и жизнь продолжается, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Возрождение дерева стало символом возрождения мирной жизни города и всего народа. Саженцы с большой историей распространены по всей России. Их выращивают из почки знаменитого тополя.

Фото: РАЛХ