Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны

Коллектив филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» в канун 80-летия Победы почтил память воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику воинам Бурятии, павшим смертью храбрых в 1941–1945 годах.На площади Комсомольская собрались представители всех структурных подразделений филиала «Бурятэнерго», руководители администрации Железнодорожного района и коллективы крупнейших предприятий этого индустриально развитого района города Улан-Удэ.Перед началом мероприятия звучали песни военных лет.Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов поздравил всех с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и открыл торжественный митинг.Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» на мероприятии представлял главный инженер филиала Виктор Перелыгин.«Великую цену заплатила наша страна за эту Победу. Сегодня многих из них уже нет рядом с нами. Но пока мы помним о подвигах солдат, защищавших Родину, о подвиге народа, героически пережившего потери и лишения войны — они живы», - отметил он.Сотрудники «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» почтили память всех павших и энергетиков, которые внесли свой вклад в Победу, сражаясь на фронте и самоотверженно трудясь в тылу. О величайшем героизме советских энергетиков говорит тот факт, что уже в конце 1945 года удалось полностью восстановить довоенный уровень производства электроэнергии.