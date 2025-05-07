Общество 07.05.2025 в 15:59
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
Торжественное мероприятие прошло на площади Комсомольская в Улан-Удэ
Текст: Иван Иванов
Коллектив филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» в канун 80-летия Победы почтил память воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику воинам Бурятии, павшим смертью храбрых в 1941–1945 годах.
На площади Комсомольская собрались представители всех структурных подразделений филиала «Бурятэнерго», руководители администрации Железнодорожного района и коллективы крупнейших предприятий этого индустриально развитого района города Улан-Удэ.
Перед началом мероприятия звучали песни военных лет.
Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов поздравил всех с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и открыл торжественный митинг.
Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» на мероприятии представлял главный инженер филиала Виктор Перелыгин.
«Великую цену заплатила наша страна за эту Победу. Сегодня многих из них уже нет рядом с нами. Но пока мы помним о подвигах солдат, защищавших Родину, о подвиге народа, героически пережившего потери и лишения войны — они живы», - отметил он.
Сотрудники «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» почтили память всех павших и энергетиков, которые внесли свой вклад в Победу, сражаясь на фронте и самоотверженно трудясь в тылу. О величайшем героизме советских энергетиков говорит тот факт, что уже в конце 1945 года удалось полностью восстановить довоенный уровень производства электроэнергии.
На площади Комсомольская собрались представители всех структурных подразделений филиала «Бурятэнерго», руководители администрации Железнодорожного района и коллективы крупнейших предприятий этого индустриально развитого района города Улан-Удэ.
Перед началом мероприятия звучали песни военных лет.
Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов поздравил всех с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и открыл торжественный митинг.
Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» на мероприятии представлял главный инженер филиала Виктор Перелыгин.
«Великую цену заплатила наша страна за эту Победу. Сегодня многих из них уже нет рядом с нами. Но пока мы помним о подвигах солдат, защищавших Родину, о подвиге народа, героически пережившего потери и лишения войны — они живы», - отметил он.
Сотрудники «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» почтили память всех павших и энергетиков, которые внесли свой вклад в Победу, сражаясь на фронте и самоотверженно трудясь в тылу. О величайшем героизме советских энергетиков говорит тот факт, что уже в конце 1945 года удалось полностью восстановить довоенный уровень производства электроэнергии.
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