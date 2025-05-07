Общество 07.05.2025 в 15:59

Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны

Торжественное мероприятие прошло на площади Комсомольская в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Иван Иванов
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»
Коллектив филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» в канун 80-летия Победы почтил память воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику воинам Бурятии, павшим смертью храбрых в 1941–1945 годах.

На площади Комсомольская собрались представители всех структурных подразделений филиала «Бурятэнерго», руководители администрации Железнодорожного района и коллективы крупнейших предприятий этого индустриально развитого района города Улан-Удэ.

Перед началом мероприятия звучали песни военных лет.

Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов поздравил всех с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и открыл торжественный митинг.

Филиал «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» на мероприятии представлял главный инженер филиала Виктор Перелыгин.

«Великую цену заплатила наша страна за эту Победу. Сегодня многих из них уже нет рядом с нами. Но пока мы помним о подвигах солдат, защищавших Родину, о подвиге народа, героически пережившего потери и лишения войны — они живы», - отметил он.

Сотрудники «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» почтили память всех павших и энергетиков, которые внесли свой вклад в Победу, сражаясь на фронте и самоотверженно трудясь в тылу. О величайшем героизме советских энергетиков говорит тот факт, что уже в конце 1945 года удалось полностью восстановить довоенный уровень производства электроэнергии.
Теги
бурятэнерго

Все новости

В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного
07.05.2025 в 17:09
Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья
07.05.2025 в 16:49
На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик
07.05.2025 в 16:17
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
07.05.2025 в 15:59
В Бурятии поймали сбежавшего психа
07.05.2025 в 15:39
В Бурятии назначили руководителя вновь созданного агентства
07.05.2025 в 15:27
В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной
07.05.2025 в 15:22
В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»
07.05.2025 в 15:00
В Бурятии разыскивают сбежавшего психа
07.05.2025 в 14:51
В Бурятии узника концлагеря поздравили с Днем Победы
07.05.2025 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик
Для этого там установят 3D-вентилятор
07.05.2025 в 16:17
В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»
Саженец вырастили из почки знаменитого волгоградского тополя
07.05.2025 в 15:00
В Бурятии узника концлагеря поздравили с Днем Победы
В плену у фашистов он провел свое детство
07.05.2025 в 14:35
В районе Бурятии из-за пожаров пока не будут убивать медведей
Косолапые получили отсрочку до 25 мая
07.05.2025 в 14:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru