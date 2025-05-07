На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик

На Арбате в Улан-Удэ установят 3D-вентилятор, с помощью которого 9 мая горожане смогут посмотреть видеоролик, посвящённый важной исторической дате — празднованию 80-летия Великой Победы. (12+)

– Изначально объект находился на площади Советов, но теперь решено перенести его на Арбат рядом с фонтаном, где освещение позволит зрителям лучше воспринимать 3D-анимацию благодаря тени деревьев и зданиям, закрывающим прямые солнечные лучи, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Ролик будет демонстрироваться с 16:00 до 23:00 все праздничные дни. В дальнейшем с помощью 3D-вентилятора горожане смогут увидеть другие ролики на различную тематику.

Помимо этого, накануне празднования Дня Победы в городе завершили работы по ремонту и установке нового наружного освещения на мемориалах и памятниках, посвящённых Великой Отечественной войне. Благодаря обновлённому освещению, теперь знаковые места видны в любое время суток.

Фото: мэрия города