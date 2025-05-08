Жители Бурятии рассказали о кошмаре в московском аэропорту

Как сообщило Минобороны РФ, 7 мая средствами ПВО были уничтожены 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.





Почти 300 рейсов с вечера 6 мая были задержаны и отменены в московских аэропортах из-за вводимых ограничений. Прилет рейса S7 3031 из Домодедово в Улан-Удэ ожидался 7 мая в 6.30 утра, в итоге он прилетел почти на сутки позже.В Москве бурятские пассажиры оказались в безвыходном положении и были вынуждены ночевать в аэропорту, и затем целый день проводить в общих залах ожидания, в том числе с детьми. Часть рейсов была полностью отменена, другие постоянно задерживались и объединялись с другими. Так были совмещены два рейса в Улан-Удэ S7 3038 и S7 3034. Также как S7 3032 и S7 3036.- Но даже когда сняли режим закрытия аэропорта, самолеты сразу не полетели, поскольку часть бортов улетела из Домодедово, а всю массу задержанных рейсов работники аэропорта просто не смогли быстро обработать, это просто кошмар был. Никто ничего не знает и принять решения не мог, никакой информации нам не давали, говорили просто ждите, народ был в бешенстве, - рассказывает Баир, пассажир задержанного рейса. - Я решил сдать билет и улететь в Улан-Удэ через Новосибирск. Больше через Москву постараюсь не летать.Таким образом, пассажиры Бурятии на себе ощутили проблемы туристов с запада России, которые ранее регулярно сталкивались с закрытыми для обеспечения безопасности аэропортами.- Ранее рейсы из Москвы в Улан-Удэ не задерживались из-за атак украинских БПЛА, поскольку они производились в ночное и утреннее время, а наши вылеты совершались вечером, - сообщил «Номер один» улан-удэнский менеджер по продажам авиабилетов Ирина Воронцова. – Соответственно, в аэропортах равны планы «Ковер» по закрытию прилетов и вылетов длились не более нескольких часов и не влияли на нас.Но все изменилось 6 мая. Число беспилотников в несколько раз выросло, они шли волнами, и властям пришлось заккрывать воздушное сообщение столицы почти на сутки.Накануне, 6 мая, Минобороны отчиталось об уничтожении 202 дронов и четырех управляемых авиационных бомб JDAM за сутки.