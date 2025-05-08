В Окинском районе Бурятии построят новую поликлинику

В Окинском районе построят новую поликлинику, рассчитанную на 75 посещений за смену. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, медучреждение возведут в селе Орлик по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Объект планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году - к 1 ноября.Контракт на строительство заключили 30 апреля, стоимость работ составит порядка 87 млн рублей. Здание площадью 600 кв.м. будет быстровозводимой модульной конструкцией.В новом одноэтажном здании разместят кабинеты педиатра, детского и взрослого стоматолога, окулиста, акушера-гинеколога, психиатра-нарколога, ультразвуковой диагностики и эндоскопии.- Сегодня больничный комплекс состоит из 13 отдельно стоящих зданий, большинство из которых были построены ещё в советские времена. Не одно поколение жителей Окинского района Бурятии мечтает о новой больнице. Два года назад с рабочим визитом к нам приезжал глава республики и убедился в необходимости строительства нового здания. И с этого времени началась подготовка. Разработана проектно-сметная документация, пройдены экспертизы. Конечно, строительство нового здания - это работа не одного года. В тесном контакте администрация района и мы работаем с министерством здравоохранения Бурятии, - рассказывает главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова.