Подстанция «Россети Сибирь» в Бурятии названа в честь героя-энергетика Константина Нечаева

— Особая благодарность сотрудникам «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» за организацию такого значимого мероприятия. Вклад бурятских энергетиков — часть истории. Вернувшись с фронта, они развивали энергетику в самых удалённых уголках республики. Наследие Константина Платоновича живёт в его детях и внуках, которые продолжают дело всей жизни. Низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Крепкого здоровья, мира и заботы близких!





Подстанции 110 кВ «Тухум» в городе Гусиноозёрске присвоено почётное имя в честь героя-энергетика, ветерана Великой Отечественной войны Константина Нечаева.Торжественную церемонию открытия провели исполняющий обязанности директора филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин, глава Селенгинского района Станислав Гармаев и глава администрации Гусиноозёрска Валентин Дакич.— Мы отмечаем 80-летие Победы в непростое для нашей страны время. Но чем тяжелее испытания, тем крепче наша память и глубже уважение к защитникам Отечества. Открытие этой мемориальной таблички — дань великому поколению. Константин Нечаев — один из героев, которые защищали страну с оружием в руках, а затем восстанавливали её из руин. Он участвовал в строительстве энергосистемы Селенгинского района, и теперь эта табличка напоминает о его подвигах — как на фронте, так и в мирной жизни, — отметил Виктор Перелыгин.Глава Селенгинского района Станислав Гармаев подчеркнул значимость роли энергетиков в сохранении исторической памяти:В церемонии приняли участие родные и близкие Константина Нечаева, в том числе его внук Сергей Нечаев — продолжатель династии, электромонтёр оперативно-выездной бригады Гусиноозёрского района электрических сетей:— Я запомнил дедушку как очень ответственного, активного, цельного человека. Пройдя всю войну, дважды раненый, он сохранил невероятную любовь к жизни. Он передал нам свои ценности, и благодаря ему я выбрал свою профессию, — поделился Сергей Нечаев.В программе мероприятия также выступили юные участники общественного объединения «Движение первых» из Гусиноозёрска. Ребята показали танцевальный номер «Верните память», прочли стихи Константина Симонова и исполнили проникновенные песни. Завершилась церемония минутой молчания в память о тех, кто не вернулся с фронта.Фото: предоставлено «Бурятэнерго»