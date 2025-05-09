Задержанные рейсы вылетели в Москву

– Со вчерашнего вечера московские аэропорты вернулись к штатному расписанию, – сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве также отметили, что сейчас все аэропорты московского региона работают в штатном режиме, принимают и отправляют рейсы. По данным Минтранса, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском задержан 51 рейс на вылет и 43 – на прилет. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, уточнили в министерстве.

Об отсутствии скопления людей также сообщили в пресс-службах аэропортов Шереметьево и Домодедово.

– На данный момент не зафиксировано массовых отклонений от расписания. Отдельные изменения, отображающиеся на табло, связаны с поэтапным восстановлением графика полетов. Пассажиропоток распределяется равномерно по всем функциональным зонам терминала, обстановка остается стабильной, очередей и скоплений не наблюдается, – говорится в сообщении Домодедово.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Байкал», 8 мая в 23:40 на посадку пошли пассажиры рейса S7 3038 – последнего задержанного борта. С сегодняшнего дня расписание более-менее вошло в штатный режим вылетов, правда, сократилось число самих рейсов. Обещано, что в ближайшие дни воздушное сообщение с Москвой полностью восстановится.

Фото: «Номер один»