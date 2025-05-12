Утеря загранпаспорта
Вопрос: «Что делать, если во время отдыха в другой стране потеряли загранпаспорт?»
Ольга Р.
Если потеряли загранпаспорт в другой стране, для возвращения в Россию нужно оформить свидетельство.
Что нужно делать:
1. Сообщите об инциденте в банк, который выпускал карты. Возможно, стоит заблокировать счет или заморозить карту, чтобы никто не получил доступ к средствам по найденному документу.
2. Обратитесь в отделение полиции за рубежом — нужно написать заявление об утере или краже загранпаспорта. Документы из полиции понадобятся, чтобы оформить свидетельство на въезд (возвращение) в Россию.
3. Запишитесь на прием в консульское учреждение России в стране пребывания. Подайте там заявление на выдачу свидетельства.
4. Предоставьте вместе с заявлением:
- фото 3,5×4,5 см;
- основной документ — например, паспорт РФ;
- заявления от двух свидетелей, которые подтвердят вашу личность;
- дополнительные документы с учетом ситуации.
Свидетельство выдают бесплатно. Срок оформления - в течение 2 календарных дней. Иногда до 12 дней. Например, если не хватает документов.
После возвращения в Россию:
1. Сдайте свидетельство в подразделение МВД.
2. Подайте заявление на новый загранпаспорт.