Общество 12.05.2025 в 09:00

Утеря загранпаспорта

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Текст: Номер один
Утеря загранпаспорта
Номер один

Вопрос: «Что делать, если во время отдыха в другой стране потеряли загранпаспорт?» 

Ольга Р.

Если потеряли загранпаспорт в другой стране, для возвращения в Россию нужно оформить свидетельство.

Что нужно делать:

1. Сообщите об инциденте в банк, который выпускал карты. Возможно, стоит заблокировать счет или заморозить карту, чтобы никто не получил доступ к средствам по найденному документу.

2. Обратитесь в отделение полиции за рубежом — нужно написать заявление об утере или краже загранпаспорта. Документы из полиции понадобятся, чтобы оформить свидетельство на въезд (возвращение) в Россию.

3. Запишитесь на прием в консульское учреждение России в стране пребывания. Подайте там заявление на выдачу свидетельства.

4. Предоставьте вместе с заявлением:

- фото 3,5×4,5 см;

- основной документ — например, паспорт РФ;

- заявления от двух свидетелей, которые подтвердят вашу личность;

- дополнительные документы с учетом ситуации.

Свидетельство выдают бесплатно. Срок оформления - в течение 2 календарных дней. Иногда до 12 дней. Например, если не хватает документов.

После возвращения в Россию:

1. Сдайте свидетельство в подразделение МВД.

2. Подайте заявление на новый загранпаспорт.

 

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