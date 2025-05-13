Вычет за спорт

Вопрос: «Слышала, что подать на вычет теперь можно в упрощенном порядке. Правда ли это?»

Виктор Анатольевич С.

Да, еще 1 января 2024 года вступил в силу упрощенный порядок оформления вычета на спорт — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте или в приложении ФНС. Если раньше для возврата надо было обращаться к работодателю или заполнять декларацию 3-НДФЛ, то теперь в личном кабинете налогоплательщика можно получить предзаполненное заявление, которое достаточно заверить электронной подписью. Деньги придут в течение месяца.

Кроме того, увеличена максимальная сумма вычета - с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Вернуть можно до 19,5 тыс. руб. (ранее — до 15,6 тыс. руб.).

Напоминаем, что с помощью социального налогового вычета можно вернуть часть денег, потраченных на фитнес или детские спортивные секции. Главное, чтобы организация, в которой занимаетесь вы или ваш ребенок, входила в список Минспорта.