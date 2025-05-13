Общество 13.05.2025 в 09:00

Вычет за спорт

Что нужно знать?
A- A+
Вычет за спорт
Номер один

Вопрос: «Слышала, что подать на вычет теперь можно в упрощенном порядке. Правда ли это?»

Виктор Анатольевич С.

Да, еще 1 января 2024 года вступил в силу упрощенный порядок оформления вычета на спорт — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте или в приложении ФНС. Если раньше для возврата надо было обращаться к работодателю или заполнять декларацию 3-НДФЛ, то теперь в личном кабинете налогоплательщика можно получить предзаполненное заявление, которое достаточно заверить электронной подписью. Деньги придут в течение месяца.

Кроме того, увеличена максимальная сумма вычета - с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Вернуть можно до 19,5 тыс. руб. (ранее — до 15,6 тыс. руб.).

Напоминаем, что с помощью социального налогового вычета можно вернуть часть денег, потраченных на фитнес или детские спортивные секции. Главное, чтобы организация, в которой занимаетесь вы или ваш ребенок, входила в список Минспорта.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии объявлен режим ЧС
13.05.2025 в 09:24
Малолетние школьники из Бурятии чуть не сорвались с высокой скалы
13.05.2025 в 09:20
Вычет за спорт
13.05.2025 в 09:00
В Забайкалье очередной пожарный едва не сгорел в огне
12.05.2025 в 18:18
Половина жителей Бурятии будет получать по 100 тысяч через 5 лет
12.05.2025 в 17:52
В Улан-Удэ на Левом берегу устанавливают новые светильники
12.05.2025 в 17:48
Буддисты Бурятии могут получить благословение преемника Богдо-Гэгэна IX
12.05.2025 в 17:34
В Бурятии заработали паромные переправы
12.05.2025 в 17:21
Студенты колледжа искусств Улан-Удэ приняли участие в памятном забеге
12.05.2025 в 17:12
Жительница Бурятии истязала приемных детей и украла их деньги
12.05.2025 в 17:02
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Малолетние школьники из Бурятии чуть не сорвались с высокой скалы
Мальчишек спасали местные жители и полицейские
13.05.2025 в 09:20
Половина жителей Бурятии будет получать по 100 тысяч через 5 лет
Остальным придется ждать еще больше
12.05.2025 в 17:52
В Улан-Удэ на Левом берегу устанавливают новые светильники
Новые светодиодные светильники более яркие, долговечные и энергоэффективные
12.05.2025 в 17:48
Буддисты Бурятии могут получить благословение преемника Богдо-Гэгэна IX
16 и 17 мая Одсэр Римпоче дарует Учения по буддизму в Улан-Удэ
12.05.2025 в 17:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru