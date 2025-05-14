Общество 14.05.2025 в 09:00

Защита данных на Госуслугах

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Защита данных на Госуслугах
Pixabay

Вопрос: «Как защищены наши данные на портале Госуслуг?» 

Аюна Баировна С.

Если действия под учетной записью пользователя вызывают подозрения в том, что доступ к ней пытается получить не сам владелец, разделы личного кабинета с финансовой информацией будут недоступны 72 часа.

Доступ ограничат к следующим разделам:

- доходы и налоги;

- работа и пенсия;

- льготы и выплаты.

При подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на ресурсы, с помощью которых можно повлиять на финансовое положение пользователя. 

Например, в течение периода ограничения мошенники не смогут:

- авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций;

- активировать мобильное приложение «Госключ» для подписи важных документов и заявлений.

Получить доступ к аккаунту Госуслуг можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и злоумышленники получили доступ к учетной записи, они все равно не смогут посмотреть финансовую информацию в профиле:

- не узнают зарплату и место работы;

- не проверят начисление пособий;

- не подадут заявку на микрозаем.

Через 72 часа доступ будет разблокирован автоматически. Если нужно раньше, обратитесь лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания и пройдите процедуру восстановления доступа.

Напоминаем, никому не нужно сообщать логин, пароль и код из смс!

Как еще можно защитить свои данные, деньги и имущество:

- защитить профиль на Госуслугах;

- запретить сделки с жильем без личного участия;

- установить самозапрет на кредиты.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
14.05.2025 в 09:53
На Байкале в Бурятии образовались айсберги
14.05.2025 в 09:51
В Бурятии выросла площадь лесных пожаров
14.05.2025 в 09:49
Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме
14.05.2025 в 09:36
19-летний житель Бурятии начал воровскую карьеру с угона Жигулей
14.05.2025 в 09:35
«Речь о прямом хищении не идет»
14.05.2025 в 09:24
Глава Бурятии уволил арестованного министра
14.05.2025 в 09:13
30-летнему закладчику наркоты в Улан-Удэ грозит до 20 лет тюрьмы
14.05.2025 в 09:11
20 лет рабства
14.05.2025 в 09:00
Защита данных на Госуслугах
14.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
Игровые видеокарты могут обнулить удаленно по геолокации
14.05.2025 в 09:53
На Байкале в Бурятии образовались айсберги
Причудливые ледяные фигуры завораживают взгляд обывателей
14.05.2025 в 09:51
19-летний житель Бурятии начал воровскую карьеру с угона Жигулей
«Позаимствовал» авто он у пьяного собутыльника
14.05.2025 в 09:35
30-летнему закладчику наркоты в Улан-Удэ грозит до 20 лет тюрьмы
Он занимался сбытом мефедрона в Советском и Железнодорожном районах
14.05.2025 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru