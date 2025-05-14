Защита данных на Госуслугах
Вопрос: «Как защищены наши данные на портале Госуслуг?»
Аюна Баировна С.
Если действия под учетной записью пользователя вызывают подозрения в том, что доступ к ней пытается получить не сам владелец, разделы личного кабинета с финансовой информацией будут недоступны 72 часа.
Доступ ограничат к следующим разделам:
- доходы и налоги;
- работа и пенсия;
- льготы и выплаты.
При подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на ресурсы, с помощью которых можно повлиять на финансовое положение пользователя.
Например, в течение периода ограничения мошенники не смогут:
- авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций;
- активировать мобильное приложение «Госключ» для подписи важных документов и заявлений.
Получить доступ к аккаунту Госуслуг можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и злоумышленники получили доступ к учетной записи, они все равно не смогут посмотреть финансовую информацию в профиле:
- не узнают зарплату и место работы;
- не проверят начисление пособий;
- не подадут заявку на микрозаем.
Через 72 часа доступ будет разблокирован автоматически. Если нужно раньше, обратитесь лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания и пройдите процедуру восстановления доступа.
Напоминаем, никому не нужно сообщать логин, пароль и код из смс!
Как еще можно защитить свои данные, деньги и имущество:
- защитить профиль на Госуслугах;
- запретить сделки с жильем без личного участия;
- установить самозапрет на кредиты.