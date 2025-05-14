Защита данных на Госуслугах

Вопрос: «Как защищены наши данные на портале Госуслуг?»

Аюна Баировна С.

Если действия под учетной записью пользователя вызывают подозрения в том, что доступ к ней пытается получить не сам владелец, разделы личного кабинета с финансовой информацией будут недоступны 72 часа.

Доступ ограничат к следующим разделам:

- доходы и налоги;

- работа и пенсия;

- льготы и выплаты.

При подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на ресурсы, с помощью которых можно повлиять на финансовое положение пользователя.

Например, в течение периода ограничения мошенники не смогут:

- авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций;

- активировать мобильное приложение «Госключ» для подписи важных документов и заявлений.

Получить доступ к аккаунту Госуслуг можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и злоумышленники получили доступ к учетной записи, они все равно не смогут посмотреть финансовую информацию в профиле:

- не узнают зарплату и место работы;

- не проверят начисление пособий;

- не подадут заявку на микрозаем.

Через 72 часа доступ будет разблокирован автоматически. Если нужно раньше, обратитесь лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания и пройдите процедуру восстановления доступа.

Напоминаем, никому не нужно сообщать логин, пароль и код из смс!

Как еще можно защитить свои данные, деньги и имущество:

- защитить профиль на Госуслугах;

- запретить сделки с жильем без личного участия;

- установить самозапрет на кредиты.