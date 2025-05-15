Общество 15.05.2025 в 09:00

Правила оформления ухода за нетрудоспособными

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Правила оформления ухода за нетрудоспособными
Pixabay

Вопрос: «Что изменилось в 2025 году?»

Для граждан, заботящихся о людях старше 80 лет или инвалидах I группы вступил следующие изменения.

1. Ухаживающий не связан с получателем ухода через выплату. Надбавка в размере 1 200 руб., которую выплачивали в 2024 году и ранее, теперь автоматически включается в пенсию человека старше 80 лет или инвалида I группы и индексируется вместе с ней. Например, страховая пенсия с 1 января проиндексирована на 9,5%, значит, надбавка выплачивается в размере 1 314 руб.

2. Уход за людьми до 80 лет не оформляется. Если человек нуждается в уходе по заключению врачей, но ему еще нет 80 лет или он не инвалид I группы, оформить уход за ним больше нельзя. Но если выплата была назначена до конца 2024 года, ее будут платить до достижения им 80 лет или подтверждения I группы инвалидности.

3. Страховой стаж и ИПК за уход не начисляются автоматически. Для их учета нужно подтвердить факт ухода — подать заявление.

Сроки подачи заявление для подтверждения ухода:

- после завершения ухода или в конце периода. Например, если вы вышли на работу или на пенсию.

- по прошествии одного или нескольких лет ухода. Например, если уход начался в апреле 2025, подтвердить его можно в апреле 2026.

Подать заявление можно в клиентской службе Социального фонда СФР по месту жительства человека, за которым ухаживаете. Если живете не вместе с нетрудоспособным — от него или его представителя потребуется письменное подтверждение ухода. В документе в свободной форме нужно указать, что за человеком действительно ухаживали, и в какой период.

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