Общество 16.05.2025 в 09:00

Смена фамилии

Мпжно ли поменять онлайн?
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Смена фамилии
Pixabay

Вопрос: «Можно ли сменись фамилию через Госуслуги?» 

Екатерина Дмитриевна О., г. Улан-Удэ

Подать заявление и зарегистрировать перемену ФИО через Госуслуги нельзя. Для перемены ФИО нужно обратиться лично в любой загс. Понадобятся документы и заявление. Загс рассмотрит заявление в течение месяца со дня подачи и сообщит о решении. Срок рассмотрения могут увеличить до 3 месяцев.

Если заявление одобрено, вас пригласят на прием для регистрации смены ФИО и выдачи свидетельства о перемене имени. Если в заявлении отказано, сообщат причину.

Но если меняете фамилию после регистрации брака или развода, считается, что вы делаете это по личным причинам, а не из-за смены семейного положения. Поэтому придется зарегистрировать перемену ФИО и заплатить госпошлину — 5 000 руб.

 

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