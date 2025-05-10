В России сегодня обучается свыше 400 монгольских офицеров

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился в Москве с представителями монгольских офицеров и сержантов, проходящих обучение в вузах и академиях Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Накануне глава монгольского государства по приглашению президента России прибыл на празднование 80-летнего юбилея победы в ВОВ.



В настоящее время с соответствии с соглашением между министерствами обороны двух стран, начиная с 2007 года, в российских военных учебных заведениях ежегодно проходят обучение от 80 до 130 монгольских военнослужащих. В настоящее время около 400 человек изучают более 30 военных специальностей в 25 вузах и академиях Министерства обороны России. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».



Президент Ухнаагийн Хурэлсух вместе с курсантами отдал дань уважения и возложил цветы к мемориальной доске, посвященной Дамдины Сухбаатару, первому руководителю социалистического государства на стене гостиницы “Метрополь” в Москве.



Эта мемориальная доска была установлена 5 ноября 1921 года в память об участии Д.Сухбаатара в подписании Договора о дружбе между Монгольской Народной Республикой и СССР.