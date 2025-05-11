Яркий мурал украсил еще один поселок в Бурятии

Мурал появился в поселке Иволгинск возле нового многофункционального центра.- Художники из школы искусств решили создать мурал. Отрадно видеть, как наши талантливые земляки через искусство прославляют культуру и традиции Иволгинского района. Это произведение станет настоящим украшением нашего района и гордостью всех иволгинцев, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков.Инициаторами проекта выступили художники детской школы искусств. Они стали авторами настоящего произведения искусства, в котором отразили самые важные для иволгинцев темы: природа родного района, семейные ценности, традиции и обычаи, образ матери Иволги, виды спорта и многое другое. В работе над проектом приняли участие: Евгения Дырхеева (директор ДШИ), Дарима Фролова, Виктория Тулбуреева и Алина Житихина.- В ближайшее время откроется МФЦ — важное и востребованное учреждение. Мы хотим, чтобы наши жители улыбались уже при подходе к зданию. Поэтому фасад стены художники ДШИ оформили яркими смысловыми рисунками. Получилось очень красиво! Спасибо директору школы искусств и преподавателям художественного отделения за реализацию их проекта от идеи до воплощения, и преображение села Иволгинск, - подчеркнула начальник районного управления культуры и туризма Ольга Лыктыпова.Фото: администрация Иволгинского района