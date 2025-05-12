Общество 12.05.2025 в 09:23

В Бурятии очередной жертвой мошенников стал 8-летний ребенок

Девочка перевела преступникам 158 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии очередной жертвой мошенников стал 8-летний ребенок

Не понимая серьезность ситуации в силу своего возраста, 8-летняя девочка попала на развод мошенников и оставила родителей без 158 тысяч рублей. Аферисты обманули ребенка благодаря игре, установленной на ее телефоне.

- В чат-боте мессенджера девочке пришло сообщение с предложением приобрести игровые бонусы. Для этого ей предложили пополнить счет в игре. Мошенники порекомендовали указать номер телефона одного из родителей или зайти в онлайн-приложение. Под давлением мошенников девочка вошла в банковское приложение с телефона своей матери и, следуя указаниям злоумышленников, сделала несколько переводов с кредитной карты, - рассказали в полиции республики.

В конечном итоге она перевела около 158 тысяч рублей и рассказала об этом маме. 34-летняя жительница Улан-Удэ заблокировала все банковские счета и обратилась в полицию.

За прошедшие три дня в Бурятии зарегистрировано 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 6 из них - кибермошенничества, 4 - кражи денег с банковских счетов, 3 - взломы портала госуслуг.

В общей сложности жители региона потеряли чуть больше 200 тысяч рублей, из них 119  тысяч - по г. Улан-Удэ. 9 мая ни одного факта мошенничества не зарегистрировано.

Фото: loon.site

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