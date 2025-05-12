Общество 12.05.2025 в 09:54

В центре Улан-Удэ появятся олень, заяц и волк

Животных разместят в уже традиционной зоне отдыха
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Текст: Петр Санжиев
В центре Улан-Удэ появятся олень, заяц и волк
В Улан-Удэ на площади Советов разместят оленя, зайца, волка и других животных Муниципалитет вновь монтирует зону отдыха. 
Традиционная сезонная зона отдыха в центре города станет нынче еще разнообразнее. В полном виде ее обещают обустроить до 20 мая. Среди новшеств – полюбившаяся зона отдыха на главной площади республики обретет несколько новых фигур животных. Будут добавлены олень, заяц, медведь, волк, нерпа. Конечно, кони и другие привычные фигуры тоже будут, в целом, фигур будет около десяти. 
Еще одной новинкой станет второй искусственный газон. По размеру он будет аналогичен привычному искусственному газону. Больше станет озеленения. На площади обустроят цветочную арку, стену и другие конструкции с зеленью. Все озеленение получит подсветку. Будут лавки, тентованные зоны, качелей ожидается три штуки, планируется фонтан. 
Мэрию города огорчают вандалы. Граждан призывают не садиться верхом на фигуры, ведь они ломаются. В этом сезоне для усиления охраны порядка в зоне отдыха установят шесть видеокамер, которые позволят даже распознавать лица. За порядком также присмотрят полицейские и дружинники. 
Сезонная зона отдыха на площади Советов популярна. В прошлом году в отдельные моменты на ней бывало до пятисот отдыхающих. Предполагается, что она будет работать, как минимум, до середины сентября.

Фото: Номер один

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Животных разместят в уже традиционной зоне отдыха

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