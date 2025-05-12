Общество 12.05.2025 в 10:10

В Бурятии преступность немного снизилась

При этом растет число замешанных в криминале подростков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии преступность немного снизилась
Фото: pixabay.com
В январе – апреле 2025 года в правоохранители Бурятии зарегистрировали на 4,7% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (5428 против 5694). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,6%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-40%), разбоев (-54%), краж (-15%), грабежей (-11%), хулиганств (-12%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-8%) и в состоянии алкогольного опьянения (-21%).

В то же время отмечается рост мошенничеств (+27%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+8%), изнасилований (+6%).

Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 21% (с 350 до 277). Количество мошенничеств, напротив, возросло на 35% (с 753 до 1015). Причиненный в результате этого ущерб превысил 179 миллионов рублей.

Несовершеннолетними либо при их соучастии совершены 176 преступлений (в аналогичном периоде прошлого года 96), ранее судимыми лицами – 1681 (1939).
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