В Бурятии преступность немного снизилась

В январе – апреле 2025 года в правоохранители Бурятии зарегистрировали на 4,7% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года (5428 против 5694). Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,6%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-40%), разбоев (-54%), краж (-15%), грабежей (-11%), хулиганств (-12%).Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-8%) и в состоянии алкогольного опьянения (-21%).В то же время отмечается рост мошенничеств (+27%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+8%), изнасилований (+6%).Число краж, содеянных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 21% (с 350 до 277). Количество мошенничеств, напротив, возросло на 35% (с 753 до 1015). Причиненный в результате этого ущерб превысил 179 миллионов рублей.Несовершеннолетними либо при их соучастии совершены 176 преступлений (в аналогичном периоде прошлого года 96), ранее судимыми лицами – 1681 (1939).