Общество 12.05.2025 в 10:22

Бизнесмены Улан-Удэ украсят свои точки ко Дню города

Это обязательное требование для предпринимателей
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Текст: Петр Санжиев
Бизнесмены Улан-Удэ украсят свои точки ко Дню города
Фото: "Номер один"
Мэрия Улан-Удэ предупредила предпринимателей о необходимости украсить свои точки ко Дню города. Для этого городские власти разработали брендбук, который поможет бизнесменам быстро и без проблем украсить свои магазины, павильоны, киоски и т.д.

Разработан логотип, макеты и другие необходимые материалы. Они скоро будут доступны к скачиванию на сайте мэрии. Городские власти подчеркивают, что следует украсить даже небольшие киоски - для них можно распечатать компактный праздничный плакат. Со своей стороны, муниципалитет тоже украсит здание мэрии, районных администраций, городские парки и улицы. До 10 июня власти настоятельно рекомендуют завершить оформление.

Кстати, конкретная дата празднования 359-летия Улан-Удэ пока не определена. Но известно, что День города пройдет во второй половине июня.

Непонятные вопросы, касающиеся праздничного оформления, можно уточнить в комитете по архитектуре мэрии (Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 503). Напомним, что существуют законодательные требования, которые обязывают украшать бизнес-точки к разным праздникам. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.
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