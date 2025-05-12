Бизнесмены Улан-Удэ украсят свои точки ко Дню города

Мэрия Улан-Удэ предупредила предпринимателей о необходимости украсить свои точки ко Дню города. Для этого городские власти разработали брендбук, который поможет бизнесменам быстро и без проблем украсить свои магазины, павильоны, киоски и т.д.Разработан логотип, макеты и другие необходимые материалы. Они скоро будут доступны к скачиванию на сайте мэрии. Городские власти подчеркивают, что следует украсить даже небольшие киоски - для них можно распечатать компактный праздничный плакат. Со своей стороны, муниципалитет тоже украсит здание мэрии, районных администраций, городские парки и улицы. До 10 июня власти настоятельно рекомендуют завершить оформление.Кстати, конкретная дата празднования 359-летия Улан-Удэ пока не определена. Но известно, что День города пройдет во второй половине июня.Непонятные вопросы, касающиеся праздничного оформления, можно уточнить в комитете по архитектуре мэрии (Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 503). Напомним, что существуют законодательные требования, которые обязывают украшать бизнес-точки к разным праздникам. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.