Общество 12.05.2025 в 10:34

Жительница Прибайкальского района отпраздновала 100-летний юбилей

Елена Федосеевна – труженица тыла, ветеран труда
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Прибайкальского района отпраздновала 100-летний юбилей

В Бурятии поздравляют со 100-летним юбилеем тружницу тыла, ветерана труда Елену Федосеевну Ерычеву.

Ерычева Елена Федосеевна родилась 10 мая 1925 года в деревне Верещага Прибайкальского района Республики Бурятия. Была младшим ребенком в многодетной семье Федоса Афанасьевича и Александры Романовны Бурдуковских.

Начальную школу закончила в селе Карымск, а с 5-го класса училась в Коменской школе, где закончила 7 классов.

- Когда началась война мне было 16 лет, и с этих лет началась моя трудовая деятельность. В начале работала учетчицей, затем перевели в МТС станции Татаурово бухгалтером. Здесь я встретила известие о Победе наших войск и нашей страны в Великой Отечественной войне, - говорит участница трудового фронта. - После войны работала в Прибайкальском сельпо, райпо. Кем только не приходилось трудиться - продавцом, бухгалтером, экономистом, заведующей хлебопекарни. 

- За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась грамотами Буркоопсоюза, сельпо, райпо, Центросоюза и ЦК профсоюза. Елена Федосеевна является ветераном труда и мать-героиня. Она родила, вырастила и воспитала пятерых достойных детей. У нее 12 внуков, 19 правнуков и 10 праправнуков, - рассказали в Управлении социальной защиты населения по г. Улан-Удэ. - По сложившейся традиции нашему ветерану вручены адресные поздравительные открытки и Президента России и Главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату.   

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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