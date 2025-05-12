Общество 12.05.2025 в 11:00

В России выросли штрафы за езду детей на электросамокатах

Операторы кикшеринга увеличили штрафы втрое из-за повышенной аварийности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России выросли штрафы за езду детей на электросамокатах

Некоторые российские операторы кикшеринга увеличили втрое штрафы за использование прокатных электросамокатов несовершеннолетними из-за повышенной аварийности в этой возрастной категории.

Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.

По его словам, несовершеннолетние часто не соблюдают правила дорожного движения, что приводит к печальным последствиям. Закон предусматривает за нарушения штраф до полутора тысяч рублей (ч. 1, 2 ст. 12.29 и ч. 2, 3 ст. 12.30 КоАП), но этого недостаточно.

- Коммерческие организации, предоставляющие СИМ (средство индивидуальной мобильности) напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия, - объяснил юрист.

У нескольких сервисов штраф за нарушение вырос с 10 до 30 тысяч рублей — сразу в три раза. В Москве штраф за езду детей на электросамокате уже составляет 100 тысяч рублей.

- Сейчас обсуждаются и изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД, - добавил юрист.

 

Фото: Номер один

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