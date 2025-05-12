Общество 12.05.2025 в 11:17
Горячую воду в Улан-Удэ сегодня отключат не у всех
Её лишаться только потребители тепломагистрали №6 и одной котельной
Текст: Андрей Константинов
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершен - с сегодняшнего дня отопление во всех домах города будет отключено. Исключение составят специализированный дом ребенка «Аистенок», Республиканский перинатальный центр, Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации, детские сады №143 «Золотая рыбка» и №84 «Снеryрочка».
Что касается горячей воды, то она сегодня исчезнет у потребителей, подключенных к тепломагистрали №6 и котельной на ул. Красной Звезды. Это 140-й микрорайон, 40-е квартала, Мелькомбинат,18 и 20 квартала, сообщили в мэрии города.
С 15 мая горячую воду отключат в центральной части Советского района в связи с продолжением работ по реконструкции тепломагистрали №2.
Графики работ и отключений выложены на сайте администрации Улан-Удэ.
Что касается горячей воды, то она сегодня исчезнет у потребителей, подключенных к тепломагистрали №6 и котельной на ул. Красной Звезды. Это 140-й микрорайон, 40-е квартала, Мелькомбинат,18 и 20 квартала, сообщили в мэрии города.
С 15 мая горячую воду отключат в центральной части Советского района в связи с продолжением работ по реконструкции тепломагистрали №2.
Графики работ и отключений выложены на сайте администрации Улан-Удэ.
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