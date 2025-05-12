Общество 12.05.2025 в 11:19

Майские праздники переломили пожарную ситуацию в Бурятии в худшую сторону

До празднований картина была лучше, чем год назад
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Текст: Петр Санжиев
Майские праздники переломили пожарную ситуацию в Бурятии в худшую сторону

За майские праздники в Бурятии произошло 372 пожара. Это на 68 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, с начала года зарегистрировано 1716 пожаров.

Как отмечают спасатели, с 1 по 11 мая погибших на пожарах не отмечено, но было 6 травмированных. Причины пожаров привычные - неосторожное обращение с огнем, «электрические» причины (перегруз сети, короткое замыкание и др.), а также неправильная эксплуатация отопительных печей.

Особое внимание вызывают возгорания сухой растительности. В этом году сухая трава горела уже 527 раз, а площадь возгорания составила 5338 гектаров (более, чем в два раза выше аналогичного прошлогоднего показателя).

Удалось выявить 23 виновников пожаров, среди которых есть несовершеннолетние. На виновников наложено штрафов на 220 тысяч рублей. Одно из ограничений такого режима - запрет разведения открытого огня.

Но муниципалитеты имеют право определить зоны для жарки шашлыков. Напомним, что в Бурятии действует особый противопожарный режим.

 

Фото: Номер один

 

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