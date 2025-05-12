Общество 12.05.2025 в 11:31

Жителей Бурятии ожидают еще четыре выходных дня

Они наступят 12 июня
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии ожидают еще четыре выходных дня

Очередные длинные выходные ожидают жителей Бурятии уже в следующем месяце и будут связаны с празднованием Дня России. Устроить себе еще один полноценный отдых от работы можно будет с 12 по 15 июня.

Предпраздничный день 11-го числа будет сокращенным на один час, 12-го — официальный выходной, как и 13-го за счет переноса выходного дня с 8 марта, в соответствии с постановлением правительства РФ.

Таким образом, нерабочими днями получаются 12, 13, 14 и 15 июня, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Напомним, что в мае у жителей Бурятии дважды были длинные выходные – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Фото: loon.site

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