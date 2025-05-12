Общество 12.05.2025 в 12:46

Жителей Бурятии призывают активнее голосовать

Времени на раскачку нет
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Текст: Петр Санжиев
Жителей Бурятии призывают активнее голосовать
Фото: архив «Номер один»
На сайте za.gorodsreda.ru идет отбор территорий для благоустройства в 2026 году. До 12 июня жителям республики надо как можно активнее голосовать за объекты, которые они хотят благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это можно сделать самостоятельно на указанном сайте или с помощью волонтеров.

В голосовании участвуют 62 населенных пункта. На суд граждан выставлено 38 дизайн-проектов и 92 общественные территории. Чем активнее люди в регионе голосуют, тем больше у региона шансов на получение дополнительного финансирования.

С начала реализации в республике упомянутого федерального проекта у нас прошли благоустроительные работы на 1,8 миллиарда рублей. Нынешнее голосование показало, что далеко не везде жители активны. Среди аутсайдеров по удельной доле проголосовавших числятся Иволгинский, Хоринский, Селенгинский и Баргузинский районы.

Всего на текущий момент по республике проголосовало более 71 тысяч человек. Голосовать можно с 14 лет. Самыми активными муниципалитетами пока являются Улан-Удэ (54616 голосов), Прибайкальский (2645) и Окинский районы (451). По районам, которые не показывают большой активности, планируется нарастить работу по пропаганде данного голосования. Минстрой Бурятии призывает жителей максимально активно поддержать благоустройство республики. Срок голосования быстро заканчивается, времени на раскачку нет.
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