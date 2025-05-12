Общество 12.05.2025 в 13:15

В Забайкалье призвали стучать на соседей, поджигающих траву

За «звонок» обещают платить до 250 тысяч рублей
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье призвали стучать на соседей, поджигающих траву

В Забайкалье на новые уровни выводят систему доносов на граждан, замеченных в пренебрежительных отношениях со спичками, окурками, зажигалками. Как сообщает «Чита.ру», инструкция о том, по каким каналам сообщить о задержании поджигателя или предоставить информацию для его поимки в Забайкалье, появилась 12 мая в Tелеграм-канале регионального Минприроды.

- Гражданин, который сообщил в полицию о поджигателе получает 150 000 тысяч рублей. Гражданину, который содействовал задержанию поджигателя, положено 250 000 рублей за каждого задержанного. В инструкции к доносу сказано: «на ваш счет, указанный в заявлении, перечисляется денежное вознаграждение». Особо отмечено, что «к заявлению нужно приложить копию паспорта, реквизиты банковского счета и номер ИНН», - сообщается в телеграм-канале Минприроды Забайкальского края.

Суммы вознаграждения утвердили ранее в правительстве Забайкалья в середине апреля 2025 года, при этом их увеличивали дважды. Ранее выплата составляла 40–50 тысяч рублей. В марте за достоверную информацию о поджигателях вознаграждение увеличили до 90 тысяч рублей, за содействие в задержании - до 100 тысяч рублей.

Напомним, что Забкрай из-за сухой погоды с апреля не может справиться с пожарами, которые уже привели к человеческим жертвами.

 

Фото: РАЛХ

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