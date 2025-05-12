Общество 12.05.2025 в 13:53

В Улан-Удэ изменят схему движения возле ЛВРЗ

Нововведения должны увеличить пропускную способность перекрестка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ изменят схему движения возле ЛВРЗ
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ запланировано изменение схемы движения на перекрёстке улиц Лимонова – проходная ЛВРЗ. Как сообщили в мэрии, нововведения коснутся транспорта, едущего со стороны ЛВРЗ в направление площади Славы и на проспект 50-летия Октября.

«Выезд с ЛВРЗ налево и прямо будет ограничен установкой знака 4.1.2 «Движение направо». Это позволит на 17 секунд увеличить пропускную способность транспортных средств по ул. Лимонова в сторону площади Славы», - рассказали в Комитете по транспорту мэрии.

Напомним, ранее власти сообщили о намерении изменить схему движения на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова.


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