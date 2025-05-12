В Улан-Удэ изменят схему движения возле ЛВРЗ

Напомним, ранее власти сообщили о намерении изменить схему движения на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова.









В Улан-Удэ запланировано изменение схемы движения на перекрёстке улиц Лимонова – проходная ЛВРЗ. Как сообщили в мэрии, нововведения коснутся транспорта, едущего со стороны ЛВРЗ в направление площади Славы и на проспект 50-летия Октября.«Выезд с ЛВРЗ налево и прямо будет ограничен установкой знака 4.1.2 «Движение направо». Это позволит на 17 секунд увеличить пропускную способность транспортных средств по ул. Лимонова в сторону площади Славы», - рассказали в Комитете по транспорту мэрии.