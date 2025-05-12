На форум «Сильные идеи для нового времени» Бурятия подала 32 заявки

15–16 июля в Москве пройдёт форум «Сильные идеи для нового времени». Он проводится с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.От Бурятии было подано 32 заявки с идеями в 5 различных номинациях. Наибольшее число идей касалось социального предпринимательства, например, организации масштабного фестиваля «Энергия традиций», организация реабилитации ветеранов СВО и другие.«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего», – отметил заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.