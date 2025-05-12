Общество 12.05.2025 в 14:16

На форум «Сильные идеи для нового времени» Бурятия подала 32 заявки

Наибольшая часть из них касается социального предпринимательства
A- A+
Текст: Иван Иванов
На форум «Сильные идеи для нового времени» Бурятия подала 32 заявки
Фото: архив «Номер один»
15–16 июля в Москве пройдёт форум «Сильные идеи для нового времени». Он проводится с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

От Бурятии было подано 32 заявки с идеями в 5 различных номинациях. Наибольшее число идей касалось социального предпринимательства, например, организации масштабного фестиваля «Энергия традиций», организация реабилитации ветеранов СВО и другие.

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего», – отметил заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.
Теги
форум

Все новости

В Улан-Удэ наркоман при виде росгвардейцев утопил свой телефон
12.05.2025 в 14:47
В Бурятии половину пострадавших в майских ДТП составили дети
12.05.2025 в 14:21
На форум «Сильные идеи для нового времени» Бурятия подала 32 заявки
12.05.2025 в 14:16
Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нелегальных автогонках в Иркутской области
12.05.2025 в 14:15
В Улан-Удэ изменят схему движения возле ЛВРЗ
12.05.2025 в 13:53
Житель Бурятии отправится за решетку за краденый телефон с единорогами
12.05.2025 в 13:52
В Забайкалье призвали стучать на соседей, поджигающих траву
12.05.2025 в 13:15
В Бурятии открыли сезон по граундгольфу
12.05.2025 в 12:47
Жителей Бурятии призывают активнее голосовать
12.05.2025 в 12:46
9-летнего велосипедиста в Улан-Удэ сбили на «зебре»
12.05.2025 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Бурятии половину пострадавших в майских ДТП составили дети
Всего за минувшие выходные произошло 90 аварий
12.05.2025 в 14:21
В Улан-Удэ изменят схему движения возле ЛВРЗ
Нововведения должны увеличить пропускную способность перекрестка
12.05.2025 в 13:53
В Забайкалье призвали стучать на соседей, поджигающих траву
За «звонок» обещают платить до 250 тысяч рублей
12.05.2025 в 13:15
Жителей Бурятии призывают активнее голосовать
Времени на раскачку нет
12.05.2025 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru