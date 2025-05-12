В Бурятии половину пострадавших в майских ДТП составили дети

В праздничные выходные на дорогах Бурятии произошло 90 дорожно-транспортных происшествий. В десяти из них один человек погиб и 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Практически половина пострадавших – это дети, сообщили в Управлении ГИБДД.

8-летняя девочка и 2-летний мальчик с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 10 мая после ДТП в Иволгинском районе. 28-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрид», не соблюдая дистанцию до впереди идущего автомобиля «Тойота Камри», совершила столкновение. В результате этого пострадали маленькие пассажиры «Хонды Фрид».

12-летней школьнице понадобилась медпомощь в Тарбагатайском районе. 19-летняя водитель автомобиля «Ниссан Авенир», не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с впереди идущим автомобилем «Лексус», в котором и находилась девочка в качестве пассажира. После осмотра медики отпустили девочку домой.

- Вечером в Селенгинском районе 32-летняя водитель автомобиля «Хонда Партнер», следуя со стороны у. Ташир не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результат ДТП водитель и 3 пассажиров иномарки на следующий день обратились в больницу г. Улан-Удэ за медицинской помощью. 13-летний мальчик и 6-месячная девочка после осмотра врачами были отпущены домой, - добавили в полиции республики.

Помимо этого, в период с 8 по 11 мая сотрудниками ГАИ задержаны 92 водителя, управлявшие транспортом с признаками опьянения. 68 из них были отстранены от права управления транспортным средством.

Фото: Номер один