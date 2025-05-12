Общество 12.05.2025 в 15:40

Улан-удэнцев предупреждают о высоком классе пожарной опасности

13 мая в столице республики ожидается сухая и ветреная погода
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев предупреждают о высоком классе пожарной опасности

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 13 мая в Улан-Удэ прогнозируются неблагоприятные метеоявления и высокий класс пожарной опасности.

В столице республики ожидается погода без осадков, ветер 8-13 м/с, температура ночью +1…+3°, днем +12…+14°.

В администрации города напомнили о правилах пожарной безопасности:

- Избегайте открытого огня. Не разжигайте костры, не используйте мангалы и не курите на улице в ветреную погоду;

- Поддерживайте порядок на территории. Убирайте сухую траву, листья и другие горючие материалы с территории вокруг зданий и сооружений;

- Держите под контролем источники огня. Если вы используете оборудование, связанное с огнем, следите за его состоянием и не оставляйте без присмотра;

- Следите за прогнозом погоды. Если ожидаются сильные порывы ветра или повышенная пожарная опасность, лучше отложить любые работы с огнем.

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС»: 37-90-51, 21-36-65.

 

Фото: loon.site

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с 7 по 13 мая

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