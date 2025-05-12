В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, напавшей на девочку

В селе Баргузин завершено административное разбирательство по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка. Напомним, происшествие случилось 11 марта. В одном из домов пес перепрыгнул через забор вольера, выбежала на улицу и покусал девочку, которая шла на занятия в Дом творчества. В результате атаки животного ребенок получил серьезные травмы. Последствия нападения могли быть еще более ужасными, но, к счастью, мимо проезжала женщина на автомобиле. Она прогнала животное, посадила девочку в машину и отвезла в больницу.Владелец собаки был быстро установлен. Он признал вину в случившемся и сразу пообещал оказать поддержку пострадавшей девочке.«По итогам рассмотрения административного дела хозяина пса признали виновным в нарушении требований законодательства в области обращения с животными (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.