Общество 12.05.2025 в 15:46

В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, напавшей на девочку

Пес перепрыгнул через вольер и убежал на улицу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, напавшей на девочку
Фото: freepik.com
В селе Баргузин завершено административное разбирательство по факту нападения собаки на 7-летнего ребенка. Напомним, происшествие случилось 11 марта. В одном из домов пес перепрыгнул через забор вольера, выбежала на улицу и покусал девочку, которая шла на занятия в Дом творчества. В результате атаки животного ребенок получил серьезные травмы. Последствия нападения могли быть еще более ужасными, но, к счастью, мимо проезжала женщина на автомобиле. Она прогнала животное, посадила девочку в машину и отвезла в больницу.

Владелец собаки был быстро установлен. Он признал вину в случившемся и сразу пообещал оказать поддержку пострадавшей девочке.

«По итогам рассмотрения административного дела хозяина пса признали виновным в нарушении требований законодательства в области обращения с животными (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
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