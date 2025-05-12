Общество 12.05.2025 в 15:59
Жителей Бурятии зовут на туристическую ярмарку
Она пройдет 16 мая на Театральной площади им. Л. Линховоина
16 мая на Театральной площади им. Л. Линховоина жителей республики ждёт яркий праздник — выставка-ярмарка районов Бурятии (возрастное ограничение 6+). Выставка пройдет в рамках второго дня международного туристической выставки «Байкал Трэвел Март» (возрастное ограничение 6+).
На ярмарке районы Бурятии представят свои туристические возможности, познакомят с местной культурой, традициями и кухней. Гостей мероприятия также ожидает яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов.
На ярмарке можно будет приобрести оригинальные сувениры, изделия ручной работы и продегустировать вкуснейшие блюда Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
Фото: ТИЦ «Байкал»