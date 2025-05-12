Общество 12.05.2025 в 16:27

Медведицу-сироту из Бурятии отправили во Владивосток становиться артисткой

В два месяца малышка осталась без мамы
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Текст: Елена Кокорина
Медведицу-сироту из Бурятии отправили во Владивосток становиться артисткой

Найденного в Бичурском районе Бурятии двухмесячного медвежонка, инспекторам Бурприроднадзора пришлось выхаживать с помощью бутылочки с молоком. Теперь окрепшую малышку, которая оказалась девочкой, решено отправить в зоопарк, находящийся во Владивостоке, так как в естественной среде обитания она не выживет.

По словам специалистов, причиной гибели мамы медведицы могли стать пожары или смерть в результате борьбы за жизнь с медведем-самцом. Около месяца малышку выхаживал госинспектор Бурприроднадзора в Бичурском районе Александр Бурцев. Как только медвежонок немного окреп, было принято решение передать его в цирк Владивостока (ближайший по расстоянию), там как раз искали самку медведя.

- В живой природе этот медвежонок уже не выжил бы без помощи человека. Если бы он остался в лесу один, то это было бы смертельно для животного. Поэтому жизнь в цирке с надлежащим уходом в этом случае наиболее оптимальный вариант, - отмечает госинспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.

Также, с разрешения Росприроднадзора, в Иркутский зоопарк был передан краснокнижный филин. Его нашли в Баргузинском районе, со сложными травмами крыла и ног. Птица уже не выживет в природе, поэтому тоже будет под присмотром человека.

Фото: Бурприроднадзор

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