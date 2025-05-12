Общество 12.05.2025 в 16:53

В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам детского отдыха и товаров для детей

Позвонить на телефоны горячей линии можно с 12 по 24 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам детского отдыха и товаров для детей

С 12 мая 2025 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии организована «горячая линия», посвященная вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров.

Граждане могут обращаться в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1-216, 1-163, 1-224, 1-223).

Кроме того, в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Тематическая «горячая линия» завершится 24 мая 2025 года.

 

Фото: loon.site

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