Студенты колледжа искусств Улан-Удэ приняли участие в памятном забеге

В колледже искусств им. П.И. Чайковского в преддверии юбилейного Дня Победы впервые прошла акция «Забег Победы». Более двухсот студентов, от первокурсников до выпускников, стали участниками этого памятного события.

С развевающимися флагами колледжа в руках студенты быстро пробежали по набережной Улан-Удэ.

Мероприятие было призвано почтить память героев Великой Отечественной войны, приобщить молодежь к здоровому образу жизни, укрепить командный дух и сплоченность коллектива.

Директор колледжа искусств Баир Турбянов отметил важность сохранения исторической памяти и передачу ее будущим поколениям.

- День Победы – это символ героизма, мужества и единства народа. Надеемся, что акция «Забег Победы» станет доброй традицией колледжа искусств, - сказал Баир Турбянов.

Фото: минкультуры Бурятии