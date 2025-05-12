Общество 12.05.2025 в 17:21

В Бурятии заработали паромные переправы

Со 2 мая начали свою работу Татауровская и Усть-Чикойская переправы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии заработали паромные переправы

В Бурятии заработали паромные переправы. Со 2-го мая заработали Татауровская (а/д Татаурово – Острог) и Усть-Чикойская (а/д Стрелка – Подлопатки) паромные переправы, сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Расписание Татауровской переправы:

До 1 июня:

Отправление. Правый берег: 8:00, 9:20, 10:40, 12:00, 14:30, 15:50, 17:10, 18:30

Отправление. Левый берег: 8:45, 10:05, 11:25, 12:45, 15:15, 16:35, 17:55, 19:15

Обед с 13:15 до 14:15

С 1 июня по 30 августа:

Отправление. Правый берег: 7:20, 8:40, 10:00, 11:20, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10

Отправление. Левый берег: 8:05, 9:25, 10:45, 12:05, 14:35, 15:55, 17:15, 18:35, 19:55

Обед с 12:40 до 13:40

 

Расписание Усть-Чикойской переправы:

Отправление. Правый берег: 8:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 20:00

Отправление. Левый берег: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30

Обед с 12:00 до 13:00

 

Расписание может корректироваться из-за погодных условий.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте автодор03.рф/perepravyi/, а также по телефону 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно).

 

Фото: Бурятрегионавтодор

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