Буддисты Бурятии могут получить благословение преемника Богдо-Гэгэна IX

Буддисты Бурятии могут получить благословение Одсэр Римпоче, который является духовным сыном и преемником главы Богдо-гэгэна IX, главы буддистов Монголии. 16 и 17 мая Одсэр Римпоче дарует Учения по буддизму в Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

Первая часть Учений в Бурятии прошла уже с 7 по 10 мая. На них собралось более 500 человек из Бурятии и из других регионов - Москвы, Калмыкии, Тувы, Алтая, Иркутской области. В эти четыре дня Римпоче даровал Учения по буддийской практике Чод - «Открытие врат неба», Ванг Дакини Сукхасиддхи, Ванг на Защитников Учения Чод Ситипати, Ванг особой формы Восьмирукой Красной Тары, а также устные передачи на важнейшие тексты в традиции Чод – Трома Нагмо, Тентог Чигма, Шива Ламсаб.

16 и 17 мая также запланирована большая программа Учений. Начало всех Учений – в 15.00.

16 мая Римпоче дарует Дженанг Объединения трех божеств - Ваджрапани, Хаягривы и Гаруды. 17 мая участники Учений смогут получить Дженанг Чойжал-сахюсана. Во время Учений для всех желающих в соцсетях буддийского центра «Гате» проходит онлайн-трансляция.

В ходе Учений Одсэр Римпоче также благословил участников предстоящего ретрита по 108 источникам «Чумиг Гярца». Ретрит проходит традиционно с мая по октябрь. В этом году он проходит уже шестой раз на территории Бурятии, в нем участвует 11 человек из Бурятии, Калмыкии, Тувы и Иркутской области.

- Древняя духовная традиция прохождения ретрита по 108 источникам была возрождена в Бурятии в 2018 году, и с тех каждый год верующие буддисты, практикующие Чод, со всей России принимают в нем участие. Ретриты проходят в разных районах Бурятии. Места, которые посещают ретритчики, очищаются от негатива, от различных бед, болезней и упадка. В каждом месте своей остановки участники ретрита проводят большие, длительные молебны. Везде, где проходят ретритчики, проходит засуха и неурожай, местность заряжается энергией гармонии и процветания, - рассказывают организаторы Учений – представители буддийского центра «Гате».

Традиция ретрита по 108 источникам существовала раньше в Бурятии еще в 18-19 веках. В Бурятии проживали сильные ламы - практики Чодпа (по-бурятски «жодчи»), которые обладали большой духовной силой и помогали людям. Также практика Чод широко была распространена в Монголии.

Место проведения Учений: г. Улан-Удэ, дацан на ул. Бабушкина, 188 а. Как добраться - нужно ехать в сторону 100-х кварталов, остановка гипермаркет Абсолют (можно доехать на 40 маршруте).

Подношение на Учения можно сделать по следующим реквизитам: 8(950)3878631, Сбербанк, Тамара Ринчиновна П. (перевод через СБП), в теме сообщения указать «на Учения».

Для справки:

Буддийская практика «Чод» - одна из школ и практик тибетского буддизма. Слово «чод» переводится с тибетского как «отсечение».

Для отсечения эгоцентризма практик Чод подносит в жертву невидимым существам тонкого мира наиболее драгоценное, что у него есть – своё тело, предварительно преобразовав его на соответствующем уровне в благую субстанцию.

Фото: центр «Гате»